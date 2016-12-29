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Учёные предсказали разрушение российских городов

Международная группа исследователей из России и США пришла к выводу, что города, находящиеся в зоне вечной мерзлоты в Восточной Сибири, могут разрушиться к 2050 году. Причиной является оттаивание грунтов из-за глобального потепления. Об этом сообщает издание The Siberian Times.

Согласно оценке исследователей, через 35 лет несущая способность пород, в которых содержится вечная мерзлота, может уменьшиться на 75-95 процентов. Это приведет к деформации и обрушению как жилых, так и промышленных сооружений. Самые быстрые изменения коснутся городов Анадырь и Салехард — здания могут потерять устойчивость к середине 2020-х годов. Якутск и Норильск окажутся под угрозой разрушения в 2040-е.

Ученые подчеркивают, что большая неопределенность метеорологических прогнозов не позволяет сделать окончательные выводы. Однако они рекомендуют использовать новые технологии строительства, учитывающие таяние вечной мерзлоты, поскольку даже по самым оптимистичным сценариям грунты потеряют 25 процентов несущей способности.

Вечная мерзлота занимает около 60 процентов территории России. Наиболее широко она распространена в Восточной Сибири, где температура пород не поднимается выше нуля градусов Цельсия. Грунтовые воды в таких условиях находятся в виде льда.

В сентябре прошлого года ученые заявили, что разрушение вечной мерзлоты на севере России может привести к образованию гигантских воронок. По словам исследователей, такие полости в земле могут появиться не только в безлюдных местностях, но и в городах на Ямале, передает Национальная служба новостей (НСН).

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