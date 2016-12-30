Путину понравился фильм «Викинг»

20:26, 30 декабря 2016, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал интересным вышедший в прокат фильм «Викинг», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

На просмотре картины вместе с главой государства присутствовали министр культуры Владимир Мединский и продюсер картины Константин Эрнст.

«Безусловно, [фильм] интересный. С удовольствием посмотрю еще раз», — сказал президент.

Он также коснулся исторической составляющей картины.

«Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественно произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны», — пояснил Путин.

Ранее сообщалось о том, что сборы российских фильмов выросли в два раза в международном прокате в 2016 году, а права на прокат «Викинга» хотят купить более чем в 45 странах.