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Культура

Путину понравился фильм «Викинг»

Президент России Владимир Путин назвал интересным вышедший в прокат фильм «Викинг», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

На просмотре картины вместе с главой государства присутствовали министр культуры Владимир Мединский и продюсер картины Константин Эрнст.

«Безусловно, [фильм] интересный. С удовольствием посмотрю еще раз», — сказал президент.

Он также коснулся исторической составляющей картины.

«Бесспорно, Владимир Ростиславович [Мединский] как историк скажет, что есть вопросы, которые с точки зрения специалистов могут быть оспорены. Но это же не документальное, это художественно произведение, поэтому уверен, что такие вещи нужны», — пояснил Путин.

Ранее сообщалось о том, что сборы российских фильмов выросли в два раза в международном прокате в 2016 году, а права на прокат «Викинга» хотят купить более чем в 45 странах.

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