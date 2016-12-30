Власти Китая планируют довести объем электронной коммерции до $6 трлн

20:43, 30 декабря 2016, ПАИ

Объем электронной коммерции в Китае, согласно принятой в стране отраслевой программе развития на 2016—2020 годы, вырастет за 5 лет до 40 трлн юаней ($5,8 трлн), при этом розничных онлайн-продаж — до 10 трлн юаней, и в этой отрасли будут заняты 50 млн китайцев.

Программу развития электронной коммерции на 13-ю пятилетку совместно представили Минкоммерции КНР, канцелярия Центральной руководящей группы по кибербезопасности и информатизации, Государственный комитет по делам развития и реформ, сообщает «Синьхуа».

Китайский рынок электронной коммерции (e-commerce) — крупнейший в мире, на протяжении 20 лет он, получая стремительное развитие, сыграл серьезную роль в содействии росту национальной экономики, развитии предпринимательской и инновационной деятельности, в борьбе с бедностью. Но в этом процессе стали давать о себе знать и противоречия, например, растущая территориальная неравномерность развития электронной коммерции, становящаяся все более ожесточенной борьба за ресурсы между традиционными и новыми рыночными субъектами, проблемы честности ведения бизнеса и безопасности операций, решение которых требует все больше усилий.

«Таким образом возникла необходимость разработки программы, которая способствовала бы здоровому развитию сферы электронной коммерции при обеспечении упорядоченности», — отмечают авторы документа.

Основные задачи, которые предстоит решить в 2016—2020 годах, заключаются в улучшении качественных характеристик отрасли электронной торговли, углублении ее интеграции с традиционными отраслями, развитии рынков факторов производства для электронной коммерции, включая рынки труда, технологий, капитала и земли, совершенствовании системы, которая дала бы всем слоям населения возможность извлекать пользу из быстрого развития электронной коммерции, и, наконец, улучшении управления.

Если в программе на предыдущую пятилетку электронная коммерция была определена как «новый драйвер», то в новой программе она стала «ключевым драйвером», подчеркнула директор Департамента электронной коммерции и информатизации Минкоммерции Цянь Фанли.