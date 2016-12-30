0
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
16:29
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку
09:53
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
09:32
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
10:07
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта?
09:15
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154
21:10
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
Еще новости
Происшествия

На трассе в Подмосковье в результате ДТП рассыпалась красная икра

В Подмосковье произошло ДТП с участием грузовой «Газели», перевозившей красную икру, передает ИА «Народные новости».

Сообщается, что авария произошла на 50-м км Симферопольского шоссе: ящики с икрой выпали из автомобиля и разлетелись по дороге. Отмечается, что икры оказалось так много, что машины, проезжавшие мимо, буквально скользили на трассе.

В данный момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Информации о пострадавших нет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров 7
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку
29 декабря 2016
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку 5
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
29 декабря 2016
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов 5
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
29 декабря 2016
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта?
28 декабря 2016
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Кто депортирует нелегального мигранта? 1
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154
28 декабря 2016
Спасатели продолжают находить тела на месте крушения Ту-154 1
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
27 декабря 2016
В Пскове на Рижском проспекте произошло ДТП с участием пешехода
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
26 декабря 2016
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря 7

Идет загрузка...