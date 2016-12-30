На трассе в Подмосковье в результате ДТП рассыпалась красная икра

21:05, 30 декабря 2016, ПАИ

В Подмосковье произошло ДТП с участием грузовой «Газели», перевозившей красную икру, передает ИА «Народные новости».

Сообщается, что авария произошла на 50-м км Симферопольского шоссе: ящики с икрой выпали из автомобиля и разлетелись по дороге. Отмечается, что икры оказалось так много, что машины, проезжавшие мимо, буквально скользили на трассе.

В данный момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии. Информации о пострадавших нет.