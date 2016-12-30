Калининградским чиновникам запретили пользоваться «Яндекс-почтой»

21:28, 30 декабря 2016, ПАИ

В муниципальных учреждениях Калининграда ввели запрет на использование продуктов и услуг иностранных интернет-компаний. Как сообщает «Новый Калининград», в приказе замглавы администрации Калининграда Анны Апполоновой говорится, что он выпущен для выполнения распоряжения администрации Калининграда от 17 августа об использовании в деятельности мэрии продукции отечественных компаний.

К приказу прилагается список запрещенного программного обеспечения и рекомендованных для использования российских аналогов.

Среди попавших под запрет продуктов — мессенджеры Skype, Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, электронная почта Gmail Dropbox, Yahoo, Hotmail и даже Яндекс-почта (в приложении указано зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex N.V., являющееся головной структурой холдинга), облачные хранилища Dropbox, Google диск, Яндекс.Диск, Microsoft One Drive, аналитические сервисы Google Metrics и Яндекс.Метрика, а также сервисы для управления сайтами Google Sites, Profis CMS и другие.

Вместо «враждебных» мессенджеров Апполонова предлагает чиновникам общаться при помощи таких сервисов, как ICQ и QIP.