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Политика

Путин запретил поставлять оружие в КНДР

Президент России Владимир Путин запретил поставки в КНДР любых видов оружия, включая стрелковое. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 декабря.

Кроме того, запрещена передача Северной Корее материалов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы в ядерной и ракетной программах Пхеньяна, в программах по разработке оружия массового поражения, а также «напрямую способствовать развитию оперативного потенциала вооруженных сил».

В указе отмечается, что он подписан в связи с принятием Совбезом ООН резолюции 2270, а также в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний.

Резолюция Совбеза ООН 2270 была принята 2 марта после осуществленного Пхеньяном в январе испытания, пишет Лента.ру. Согласно документу, в КНДР запрещается поставка всех видов оружия «и связанных с ним материальных средств», консультативно-техническая помощь и подготовка кадров. Государства также могут блокировать поставки в страну любых товаров, кроме продовольствия и лекарств, если их правительства решат, что они могут способствовать развитию оперативного потенциала северокорейских вооруженных сил.

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