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Общество

Поездка на такси из Петербурга в Магадан попала в Книгу рекордов России

Поездка службы такси из Санкт-Петербурга в Магадан стала рекордом по дальности поездок на такси и попала в Книгу рекордов России, сообщает «Водитель Петербурга».

Поездка состоялась в рамках экспедиции «Сел и поехал в Магадан», организатором которой выступило Русское географическое общество. Поездка по маршруту, длина которого составляет 12 576,5 км проходила с 27 июня по 31 июля текущего года. Расход топлива такси составил около 2100 л, стоимость поездки по счетчику — 233 тыс. руб.

Экспедиция состояла из 13 человек, пять из которых преодолевали путь на мотоциклах.

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