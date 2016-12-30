Поездка на такси из Петербурга в Магадан попала в Книгу рекордов России

22:04, 30 декабря 2016, ПАИ

Поездка службы такси из Санкт-Петербурга в Магадан стала рекордом по дальности поездок на такси и попала в Книгу рекордов России, сообщает «Водитель Петербурга».

Поездка состоялась в рамках экспедиции «Сел и поехал в Магадан», организатором которой выступило Русское географическое общество. Поездка по маршруту, длина которого составляет 12 576,5 км проходила с 27 июня по 31 июля текущего года. Расход топлива такси составил около 2100 л, стоимость поездки по счетчику — 233 тыс. руб.

Экспедиция состояла из 13 человек, пять из которых преодолевали путь на мотоциклах.