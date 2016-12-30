0
21:51
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка
18:00
Обращение к абонентам МТС, голосующим за номинантов «Народного признания – 2016»
17:27
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной
16:18
31 декабря псковичам обещают до 7 градусов тепла и дождь
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
13:09
Мужчина на кухне – 2.0. № 2: «Новогодняя колбаса» от Александра Минина (ФОТО, ВИДЕО + НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ)
11:32
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
Еще новости
Общество

СМИ рассказали, с кем отпразднует Новый год Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в своей резиденции во Флориде в компании более 800 гостей.

 Как пишет The Hill, в частности, на вечеринке будут присутствовать киноактер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс.  Планируется, что в резиденции «Мар-а-Лаго» гостям сначала предложат коктейли, потом состоится праздничный ужин, а затем — танцы.

Вместе с Трампом Новый год будут встречать его супруга Мелания и младший сын Баррон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка
30 декабря 2016
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка 1
Обращение к абонентам МТС, голосующим за номинантов «Народного признания – 2016»
30 декабря 2016
Обращение к абонентам МТС, голосующим за номинантов «Народного признания – 2016» 2
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной
30 декабря 2016
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной 2
31 декабря псковичам обещают до 7 градусов тепла и дождь
30 декабря 2016
31 декабря псковичам обещают до 7 градусов тепла и дождь
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров 9
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
30 декабря 2016
В деревню Бор Новосокольнического района пришел газ
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
30 декабря 2016
Главный Дед Мороз России поздравил жителей страны с праздником (ВИДЕО)
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»
29 декабря 2016
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2016»

Идет загрузка...