СМИ рассказали, с кем отпразднует Новый год Дональд Трамп

22:12, 30 декабря 2016, ПАИ

Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в своей резиденции во Флориде в компании более 800 гостей.

Как пишет The Hill, в частности, на вечеринке будут присутствовать киноактер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс. Планируется, что в резиденции «Мар-а-Лаго» гостям сначала предложат коктейли, потом состоится праздничный ужин, а затем — танцы.

Вместе с Трампом Новый год будут встречать его супруга Мелания и младший сын Баррон.