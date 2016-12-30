Константина Райкина экстренно госпитализировали

22:29, 30 декабря 2016, ПАИ

Руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. По информации источника, его увезли на скорой помощи в институт Склифосовского.

В среду господин Райкин, находясь в Тобольске получил серьезную травму ноги. В местной больнице ему была сделана операция под общим наркозом, сообщает сайт «Тобольск.ру». «Все прозаично — я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо»,— рассказал Константин Райкин.