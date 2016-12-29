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Политика

Порошенко запретил ввозить антиукраинские книги из России

Президент Украины Петр Порошенко запретил ввозить антиукраинские книги из России. Глава государства подписал соответствующий закон. Об этом сообщают «Украинские новости».

Из документа следует, что анализом и оценкой издательской продукции занимается экспертный совет центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной сфере.

Выдача или отказа в выдаче разрешения на ввоз издательской продукции на Украину осуществляются через центр предоставления административных услуг бесплатно в течение 10 календарных дней с момента поступления заявления и необходимых документов.

Ранее сообщалось, что Верховная рада запретила производство и ввоз в страну любой печатной продукции, в которой содержится антиукраинская риторика.

Как говорила глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, «если там будет содержаться популяризация государства-агрессора, его органа власти, если там авторы или кто-то, кто издал эти книги, являются людьми, поддержавшими оккупацию Украины, то, конечно, такие тиражи не будут допущены на территорию Украины».

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