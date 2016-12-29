Порошенко запретил ввозить антиукраинские книги из России

22:44, 30 декабря 2016, ПАИ

Президент Украины Петр Порошенко запретил ввозить антиукраинские книги из России. Глава государства подписал соответствующий закон. Об этом сообщают «Украинские новости».

Из документа следует, что анализом и оценкой издательской продукции занимается экспертный совет центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной сфере.

Выдача или отказа в выдаче разрешения на ввоз издательской продукции на Украину осуществляются через центр предоставления административных услуг бесплатно в течение 10 календарных дней с момента поступления заявления и необходимых документов.

Ранее сообщалось, что Верховная рада запретила производство и ввоз в страну любой печатной продукции, в которой содержится антиукраинская риторика.

Как говорила глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, «если там будет содержаться популяризация государства-агрессора, его органа власти, если там авторы или кто-то, кто издал эти книги, являются людьми, поддержавшими оккупацию Украины, то, конечно, такие тиражи не будут допущены на территорию Украины».