6 января в Псковской области начнётся гоночный сезон

16:44, 01 января 2017, ПАИ

6 января в Псковской области состоятся первые автомобильные соревнования 2017 года. Это будет первый этап Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта области. Соревнования будут носить название «Рождественские гонки» и состоятся в Печорском районе на картодроме «Печорский».

Второй этап Чемпионата и Первенства - ледовый спринт – слалом «Пушкинские Горы- 2017» намечен на 28 января.

25 февраля планируется организовать третий этап серии - ледовый спринт – слалом «Лукоморье - 2017». Эта гонка также будет носить статус этапа Чемпионата СЗФО по автомногоборью и этапа Первенства СЗФО.

Следующий этап Чемпионата и Первенства области по автомногоборью – «Изборск – 2017 весна» пройдёт в Печорском районе 11 марта.

На 27 мая запланирован пятый этап Чемпионата и Первенства области и фестиваль автолюбителей «Я уверен на дороге».

24 июня намечено проведение шестого этапа сессии – «Печоры-2017». Эти соревнования также пройдут в статусе Чемпионата и Первенства СЗФО по автомногоборью.

Чуть меньше, чем через месяц, - 22 июля предполагается организовать следующий этап соревнований, который будет носить название «Рокот-2017».

В Опочке 19 августа должен пройти 8 этап Чемпионата и Первенства региона по автомногоборью, а 16 сентября в Пскове – девятый этап.

Финал назначен на 7-8 октября. Он также станет последним в году этапом Чемпионата и Первенства СЗФО по автомногоборью.