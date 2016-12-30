0
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
21:02
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
14:39
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
08:24
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
21:27
Думский коктейль
18:09
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
16:34
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Экономика

Теперь российские аграрии смогут получить кредит на льготных условиях

С 1 января начинает действовать постановление Правительства РФ о льготном кредитовании сельхозпредприятий.

Как сообщается на сайте кабинета министров, новые правила льготного кредитования аграриев предполагают выделение субсидий  банкам, кредитующим сельхозтоваропроизводителей по ставке не более 5%,  на возмещение недополученных ими доходов в размере 100% ключевой ставки Банка России.

Отмечается, что деньги будут предоставляться системно значимым российским банкам и кредитным организациям, отобранным Минсельхозом РФ.

Кроме того, в документе прописаны критерии отбора таких банков. Предусматривается наличие у банка собственных средств в размере не менее 20 миллиардов рублей, специализированных кредитных продуктов и программ для организаций агропромышленного комплекса. Заемщик самостоятельно будет выбирать банк для получения льготного краткосрочного кредита или льготного инвесткредита.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз, объем кредитов, выданных российскими банками на проведение сезонных полевых работ 2016 года, по состоянию на 29 декабря увеличился на 31,8% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2015 года до 336,9 миллиарда рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров 10
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
29 декабря 2016
Путин поручил правительству установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
29 декабря 2016
Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
28 декабря 2016
«МегаФон» подвел итоги 2016 года в Псковской области
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
На улице Пушкина в Пскове открылась предновогодняя ярмарка (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 декабря 2016
Открытие отеля «Покровский» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня
27 декабря 2016
Только один псковский фермер нарушил условия использования гранта, купив вместо коровы коня 3

Идет загрузка...