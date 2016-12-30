Теперь российские аграрии смогут получить кредит на льготных условиях

14:58, 01 января 2017, ПАИ

С 1 января начинает действовать постановление Правительства РФ о льготном кредитовании сельхозпредприятий.

Как сообщается на сайте кабинета министров, новые правила льготного кредитования аграриев предполагают выделение субсидий банкам, кредитующим сельхозтоваропроизводителей по ставке не более 5%, на возмещение недополученных ими доходов в размере 100% ключевой ставки Банка России.

Отмечается, что деньги будут предоставляться системно значимым российским банкам и кредитным организациям, отобранным Минсельхозом РФ.

Кроме того, в документе прописаны критерии отбора таких банков. Предусматривается наличие у банка собственных средств в размере не менее 20 миллиардов рублей, специализированных кредитных продуктов и программ для организаций агропромышленного комплекса. Заемщик самостоятельно будет выбирать банк для получения льготного краткосрочного кредита или льготного инвесткредита.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз, объем кредитов, выданных российскими банками на проведение сезонных полевых работ 2016 года, по состоянию на 29 декабря увеличился на 31,8% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2015 года до 336,9 миллиарда рублей.