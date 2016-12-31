Минувшей ночью произошли ДТП в Пскове и Бежаницком районе
Минувшей ночью, 31 декабря, в Пскове и Бежаницком районе произошли ДТП.
Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, около 03:00 поступило сообщение об аварии с участием одного легкового автомобиля на улице Советской Армии в областном центре, а в 05:08 — также с участием только одного автомобиля в деревне Дворцы Бежаницкого района.
Сведений о пострадавших в аварии в Пскове нет, в ДТП в Дворцах пострадал один человек.