Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)

09:49, 31 декабря 2016, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жителей региона с Новым Годом и Рождеством Христовым в формате видеообращения.

Глава области сказал:

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

По традиции мы проводим новогодние праздники с самыми дорогими и близкими людьми, находим нужные добрые слова для наших родителей и детей. Пусть их поддержка помогает нам преодолевать любые трудности и смело идти вперед.

В этом году мы вместе с вами сделали хороший задел на будущее нашего региона. Впервые за последние 25 лет в Пскове началось возведение современной школы, а в наших районах возобновилось строительство многоквартирных жилых домов.

В уходящем году перезагрузка коснулась многих сфер нашей жизни: возобновлены летние авиаперелеты из Пскова в Крым, и мы, наконец-то, реализовали давнюю мечту — возродить вместе с нашей прославленной 76-ой дивизией Псковский кадетский корпус.

В этом году началось строительство 2-ой очереди объездной дороги вокруг Пскова и путепровода в Великих Луках.

Наши инвесторы уже возводят в «Моглино» свои первые заводы, а врачи проводят операции в новом онкологическом центре.

Мы планомерно приводим в порядок наши дворы, парки, площади, строим новые спортивные объекты.

Дорогие друзья! Надеюсь, что вы чувствуете и замечаете все эти перемены.

Я благодарю каждого из вас за совместную работу. Врачей, учителей, всех тех, кто трудится на производстве, возделывает нашу землю, защищает Родину — создает ту прочную базу, которая необходима для процветания нашего региона.

Уверен, новый 2017 год, несмотря ни на какие трудности, обязательно станет для всех нас годом новых достижений и побед!

Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с наступающими праздниками!

Крепкого здоровья, мира и добра всем нам!

Будьте счастливы в Новом 2017 году!»