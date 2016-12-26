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Спорт

Юные псковские хоккеисты стали серебряными призёрами Зимнего Кубка Ладоги

Юноши 2009 года рождения из псковского хокеейного клуба «Торнадо» стали серебряными призёрами Зимнего Кубка Ладоги, который проходил с 26 по 28 декабря на ледовой арене «ХОРС» в посёлке имени Морозова Ленинградской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации хоккея Псковской области, в матче с петербургским СКА псковичи проиграли со счётом 3:4 (1:1; 1:0; 1:3) , затем уступили «Бульдогам» из Петербурга со счётом 5:2 (0:0; 3:2; 2:0), но после этого сумели перестроить свою игру и одержали 3 победы подряд. Сначала воспитанники псковского «Торнадо» одолели СКА-Серебряные Львы из Санкт-Петербурга со счётом 4:3 (1:0; 0:2; 3:1), затем разгромили ещё один клуб из «северной столицы» — СКА-Газпромбанк 09 со счётом 11:2 (2:0; 4:2; 5:0), а напоследом победили хозяев турнира — команду «Варяги» из поселка Морозова — со счётом 1:6 (0:3; 1:1; 0:2).

Тренируют юных хоккеистов Никита Ваганов и Феликс Гатауллин.

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