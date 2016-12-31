Псковская «Зоозащита» запустила акцию по сбору еды для животных из приюта «Лесопилка»

11:28, 31 декабря 2016, ПАИ

Псковская региональная общественная организация «Зоозащита» запустила в магазине «Пчёлка» в псковском гипермаркете «Империал» акцию по сбору еды для бездомных собак и кошек, проживающих в приюте «Лесопилка».

Как сообщили Псковскому агентству информации зоозащитники, в магазине возле поста охраны установлены ящики для сборы питания для животных, которое можно купить в самом магазине. Также об акции сообщают аншлаги возле стелажей с кормами для животных, а также возле полок с крупой и консервами.