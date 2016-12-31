Градоначальники Пскова поздравили жителей областного центра с Новым Годом и Рождеством

11:36, 31 декабря 2016, ПАИ

Глава города Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Игорь Калашников поздравили жителей областного центра с предстоящими праздниками. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в обрещении градоначальников говорится:

«Дорогие псковичи!

От имени депутатов Псковской городской Думы, Администрации города и себя лично сердечно поздравляем вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год - это всегда ожидание ярких событий и перемен к лучшему. Мы загадываем самые заветные желания и надеемся, что они обязательно исполнятся. Впереди нас ждут новые свершения, а пока мы провожаем уходящий год, вспоминая, каким он был непростым для всех нас, но плодотворным.

Город пошагово приближается к 2019 году, когда Псков станет столицей 39-х Международных Ганзейских дней. Завершена в нашем городе реконструкция улицы Калинина в рамках создания туристско-рекреационного комплекса «Псковский». В этом году началось строительство сразу нескольких важных объектов. Уже 1 сентября 2017 года свои двери откроет новая школа для 1300 юных псковичей. Заложен первый камень в строительстве объездной дороги «Северный обход». Впервые за долгие годы сделан капитальный ремонт моста «50-летия Октября». Благоустроены 46 дворов, установлены 12 новых детских площадок, и в следующем году мы планируем отремонтировать еще 150 дворовых территорий. Шагнула вперед медицина - в уходящем году открылся новый онкоцентр, в городской больнице заработало отделение реабилитации, на подходе сдача перинатального центра.

Мы стремимся к тому, чтобы и в 2017 году для всех нас открылись большие перспективы по дальнейшему преображению нашего древнего и красивого города.

За каждым положительным изменением стоит труд псковичей. Спасибо всем, кто внес свой вклад в развитие Пскова, за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели в этом году и сможем в следующем сделать вместе. Благодарим вас за понимание и поддержку!

Пусть Новый год станет годом добрых перемен, мира и согласия, а Рождество подарит Вашему дому любовь родных, тепло и уют. Прекрасных и незабываемых новогодних впечатлений, исполнения всех желаний! Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях!

С Новым годом и Рождеством!»