1 января в Псковской области ожидается дождь и до +7 градусов воздуха

11:58, 31 декабря 2016, ПАИ

В воскресенье, 1 января, в Псковской области прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Об это Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные псковского гидрометцентра.

Также в первый день 2017 года ожидается низкое атмосферное давление, ветер западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду и температура воздуха от 0 до +5 ночью, а днём — от +2 до +7 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.