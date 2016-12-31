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Общество

1 января в Псковской области ожидается дождь и до +7 градусов воздуха

В воскресенье, 1 января, в Псковской области прогнозируется облачная погода и небольшой дождь. Об это Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. 

Также в первый день 2017 года ожидается низкое атмосферное давление, ветер западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду и температура воздуха от 0 до +5 ночью, а днём — от +2 до +7 градусов. 

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

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