В Новоржеве сотрудники Росгвардии и ГИБДД после погони задержали нетрезвого водителя

12:11, 31 декабря 2016, ПАИ

В пятницу, 30 декабря, около 23 часов совместный наряд вневедомственной охраны Росгвардии и ДПС ГИБДД в Новоржеве задержал злосного нарушителя правил дорожного движения, который пытался скрыться от правоохранителей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе Росгвардии по Псковской области, на улице Рабоче-крестьянской участники наряда, увидели автомомбиль ВАЗ-2199, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения.

Стражи порядка начали преследовать нарушителя. Водитель автомашины увеличил скорость и попытался скрыться в жилом микрорайоне, но его автомобиль был заблокирован. Полицейские задержали 38-летнего водителя и доставили в отдел внутренних дел.

Последующая проверка показала, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и при этом уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.