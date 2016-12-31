В Печорском районе пограничники задержали группу африканцев

12:47, 31 декабря 2016, ПАИ

В преддверии новогодних праздников сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой африканцев.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе пограничного управления, иностранцы рассчитывали на ослабление бдительности пограничников и местного населения из-за праздников.

9 выходцев из Африки на микроавтобусе с иногородними номерами, которым управлял гражданин России, въехали в пограничную зону Печорского района. Когда перед микроавтобусом показался пост пограничного контроля, автомобиль резко свернул на проселочную дорогу, ведущую к лесополосе. По тревоге был поднят пограничный наряд, который выдвинулся на поиски возможных нарушителей и вскоре обнаружил их вблизи государственной границы — в районе деревни Вишняково.

В ходе проверки задержанные иностранцы рассказали, что намеревались скрытно пересечь российско-эстонскую границу ввиду отсутствия у них документов и шенгенских виз.

Решением Печорского районного суда Псковской области все задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством. В последующем они будут выдворены за пределы страны.