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В Печорском районе пограничники задержали группу африканцев

В преддверии новогодних праздников сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой африканцев.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе пограничного управления, иностранцы рассчитывали на ослабление бдительности пограничников и местного населения из-за праздников. 

9 выходцев из Африки на микроавтобусе с иногородними номерами, которым управлял гражданин России, въехали в пограничную зону Печорского района. Когда перед микроавтобусом показался пост пограничного контроля, автомобиль резко свернул на проселочную дорогу, ведущую к лесополосе. По тревоге был поднят пограничный наряд, который выдвинулся на поиски возможных нарушителей и вскоре обнаружил их вблизи государственной границы — в районе деревни Вишняково.

В ходе проверки задержанные иностранцы рассказали, что намеревались скрытно пересечь российско-эстонскую границу ввиду отсутствия у них документов и шенгенских виз.

Решением Печорского районного суда Псковской области все задержанные были привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством. В последующем они будут выдворены за пределы страны.

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