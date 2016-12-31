Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избившего гражданина на автобусной остановке в Пскове

13:12, 31 декабря 2016, ПАИ

Вечером в пятницу, 30 декабря, сотрудники Росгвардии задержали в Пскове на автобусной остановке по улице Яна Райниса 32-летнего мужчину, который избил там же 50-летнего оппонента.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделе Росгвардии, на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение о конфликте на автобусной остановке. На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали подозреваемого и вызвали бригаду скорой попощи пострадавшему. Впоследствии он был госпитализирован.