Электронные госуслуги в России подешевели на 30%

10:48, 01 января 2017, ПАИ

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в Налоговом кодексе Российской Федерации, в соответствии с которыми оформленные в электронном виде госуслуги станут дешевле на 30%.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, теперь пользователям Единого портала госуслуг будут предоставлены скидки при оплате госпошлин за получение федеральных услуг. В частности, стоимость госуслуги по оформлению заграничного паспорта нового поколения с биометрическими данными для граждан, подавших документы в электронном виде, [в настоящее время эта услуга является одной из самых популярных в России - ПАИ] подешевеет более чем на 1000 рублей.