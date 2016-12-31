Двое вандалов испортили несколько автомобилей на Запсковье
Сегодня, 31 декабря, около 6 утра в Пскове на улице Звездная двое молодых людей испортили несколько припаркованных вдоль обочины автомобилей. Вандалы отбили у некоторых машин боковые зеркала заднего вида, а также напали на водителя такси, сообщил в группе «Жесть по-псковски» один из пользователей.
В пресс-службе УМВД по Псковской области Псковскому агентству информации подтвердили, что вызванные очевидцами происшествия на Запсковье стружи порядка задержали и доставили в отделение двоих молодых людей.
Проводится расследование.