1
13:59
Двое вандалов испортили несколько автомобилей на Запсковье
12:55
Полиция просит помощи в розыске 2-х мужчин в рамках дела о несостоявшемся новогоднем шоу
12:47
В Печорском районе пограничники задержали группу африканцев
12:11
В Новоржеве сотрудники Росгвардии и ГИБДД после погони задержали нетрезвого водителя
13:33
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
16:29
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку
09:53
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
Еще новости
Происшествия

Двое вандалов испортили несколько автомобилей на Запсковье

Сегодня, 31 декабря, около 6 утра в Пскове на улице Звездная двое молодых людей испортили несколько припаркованных вдоль обочины автомобилей. Вандалы отбили у некоторых машин боковые зеркала заднего вида, а также напали на водителя такси, сообщил в группе «Жесть по-псковски» один из пользователей.

В пресс-службе УМВД по Псковской области Псковскому агентству информации подтвердили, что вызванные очевидцами происшествия на Запсковье стружи порядка задержали и доставили в отделение двоих молодых людей. 

Проводится расследование.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Двое вандалов испортили несколько автомобилей на Запсковье
31 декабря 2016
Двое вандалов испортили несколько автомобилей на Запсковье 1
Полиция просит помощи в розыске 2-х мужчин в рамках дела о несостоявшемся новогоднем шоу
31 декабря 2016
Полиция просит помощи в розыске 2-х мужчин в рамках дела о несостоявшемся новогоднем шоу
В Печорском районе пограничники задержали группу африканцев
31 декабря 2016
В Печорском районе пограничники задержали группу африканцев
В Новоржеве сотрудники Росгвардии и ГИБДД после погони задержали нетрезвого водителя
31 декабря 2016
В Новоржеве сотрудники Росгвардии и ГИБДД после погони задержали нетрезвого водителя
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров
30 декабря 2016
Член совета директоров псковского радиозавода о ситуации вокруг «Электрона»: Руководитель «Плескавы» принял решение, противоречащее интересам общества и акционеров 10
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку
29 декабря 2016
Нетрезвый пскович натравил на полицейских овчарку 6
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов
29 декабря 2016
УФАС по Псковской области проверит законность отключения спорткомплекса «Электрон» от энергоресурсов 5
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу
29 декабря 2016
Убивший лося в национальном парке «Себежский» охотник приговорен к исправительным работам и штрафу 1

Идет загрузка...