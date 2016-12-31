Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Новым Годом

14:19, 31 декабря 2016, ПАИ

Депутат Госдумы от Псковской области, создатель движения «Своё», председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский поздравил жителей региона с наступающим Новым Годом.

В обращении политика сказано:

«Уважаемые жители Псковской области, дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Эти праздничные дни, которые мы все ждем с особым чувством и настроением, – время создания новых планов и подведения итогов уходящего года.

Он выдался для нашей страны непростым, стал годом напряженного труда и ответственных решений. Тем не менее,общими усилиями мы сохранили в стране мир, отстояли право России считаться великой державой, доказали, что вместе можем преодолеть любые трудности.

В Псковской области, благодаря слаженной работе, поддержке губернатора и Президента, нам удалось не только удержать стабильность в регионе, но заложить «точки роста» для экономики.

Конечно, многое еще предстоит сделать. Но я уверен, что вместе с вами в будущем году мы добьемся того, чтобы жизнь стала комфортнее, безопаснее и лучше.

Я выражаю слова признательности и благодарности тем, кто трудился в уходящем году на благо жителей региона, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление и развитие нашей любимой Псковской области.

Желаю вам, чтобы эти новогодние праздники прошли в теплой, домашней атмосфере и принесли всем много счастливых мгновений.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, добра и благополучия, уверенности в собственных силах и завтрашнем дне.

С праздником вас, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!»