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Культура

На 107-году жизни скончался придумавший образ оленёнка Бэмби художник Тайрус Вонг

В пятницу, 30 декабря, на 107-м году жизни скончался бывший художник мультипликационной студии Walt Disney Тайрус Вонг, который известен прежде всего тем, что именно он придумал художественный образ олененка Бэмби. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The New York Times.

Именно зарисовки Вонга оленей в лесу привлекли внимание Уолта Диснея и стали основой для стиля мультфильма «Бэмби» 1942 года.

«Легендарный художник Тайрус Вонг обладал даром пробуждения фантастического чувства с помощью простых композиций Его работа продолжает вдохновлять и влиять на ведущих аниматоров и сегодня», - говорится в сообщении компании Walt Disney.

Вонг родился в Китае и эмигрировал с отцом в США в 1920 году в возрасте девяти лет. Его карьерный путь включал работу на студии Walt Disney и Warner Brothers, а также создание открыток Hallmark, некоторые их которых продавались тиражом до миллиона копий.

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