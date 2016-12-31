Несколько десятков американцев спели гимн России в Нью-Йорке в память о жертвах Ту-154

14:58, 31 декабря 2016, ПАИ

Около 20 американцев — в основном участники хора Института Шиллера — возле здания генконсульства России в Нью-Йорке исполнили российский гимн в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 возле Сочи, в которой погбили в основном артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Как сообщает «Интерфакс», у участников мемориальной акции к верхней одежде которых были приколоты георгиевские ленты. Сначала пришедшие к консульству люди исполнили на немецком языке отрывок из кантаты Иоганна Себастьяна Баха, а затем спели на русском гимн России. Некоторые из них принесли с собой цветы.

Напомним, крушение самолёта Ту-154 Минобороны, летевшего из Сочи в Сирию, произошло утром 25 декабря через нескольк оминут после взлёта. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья, все находившиеся на его борту погибли.