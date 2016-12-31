0
16:37
Фотоитоги - 2016
15:26
Главные слова - 2016. Часть 1-я: от А до Д
11:36
Градоначальники Пскова поздравили жителей областного центра с Новым Годом и Рождеством
11:28
Псковская «Зоозащита» запустила акцию по сбору еды для животных из приюта «Лесопилка»
10:13
Накануне Нового Года в Псковской области ожидается резкое усиление ветра
09:49
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
21:51
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка
Еще новости
Общество

Несколько десятков американцев спели гимн России в Нью-Йорке в память о жертвах Ту-154

Около 20 американцев — в основном участники хора Института Шиллера  — возле здания генконсульства России в Нью-Йорке исполнили российский гимн в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 возле Сочи, в которой погбили в основном артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Как сообщает «Интерфакс», у участников мемориальной акции к верхней одежде которых были приколоты георгиевские ленты. Сначала пришедшие к консульству люди исполнили на немецком языке отрывок из кантаты Иоганна Себастьяна Баха, а затем спели на русском гимн России. Некоторые из них принесли с собой цветы.

Напомним, крушение самолёта Ту-154 Минобороны, летевшего из Сочи в Сирию, произошло утром 25 декабря через нескольк оминут после взлёта. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья, все находившиеся на его борту погибли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Градоначальники Пскова поздравили жителей областного центра с Новым Годом и Рождеством
31 декабря 2016
Градоначальники Пскова поздравили жителей областного центра с Новым Годом и Рождеством 2
Псковская «Зоозащита» запустила акцию по сбору еды для животных из приюта «Лесопилка»
31 декабря 2016
Псковская «Зоозащита» запустила акцию по сбору еды для животных из приюта «Лесопилка»
Накануне Нового Года в Псковской области ожидается резкое усиление ветра
31 декабря 2016
Накануне Нового Года в Псковской области ожидается резкое усиление ветра
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
31 декабря 2016
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО) 1
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка
30 декабря 2016
В Госдуму внесён закон, предлагающий упростить получение вида на жительство в РФ носителям русского языка 1
Обращение к абонентам МТС, голосующим за номинантов «Народного признания – 2016»
30 декабря 2016
Обращение к абонентам МТС, голосующим за номинантов «Народного признания – 2016» 2
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной
30 декабря 2016
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной 2
31 декабря псковичам обещают до 7 градусов тепла и дождь
30 декабря 2016
31 декабря псковичам обещают до 7 градусов тепла и дождь

Идет загрузка...