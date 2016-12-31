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Политика

Китайский лидер поздравил Путина и россиян с Новым годом

Председатель правительства Китайской народной республики Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

В послании говорится о том, что китайский лидер поздравляет Путина и всех россиян с наступающим Новым годом и передает наилучшие пожелания.

В своей телеграмме Си Цзиньпин напомнил, что в уходящем году Россия и Китай активно сотрудничали, и выразил надежду, что дружеские отношения между странами будут укреплены в новом, 2017 году.

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