Китайский лидер поздравил Путина и россиян с Новым годом

16:29, 31 декабря 2016, ПАИ

Председатель правительства Китайской народной республики Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.

В послании говорится о том, что китайский лидер поздравляет Путина и всех россиян с наступающим Новым годом и передает наилучшие пожелания.

В своей телеграмме Си Цзиньпин напомнил, что в уходящем году Россия и Китай активно сотрудничали, и выразил надежду, что дружеские отношения между странами будут укреплены в новом, 2017 году.