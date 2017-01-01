Итальянский дирижер лишился работы, рассказав детям, что Санта-Клауса не существует

09:43, 01 января 2017, ПАИ

Итальянский дирижер Джакомо Лоприено был уволен после того, как по окончании новогоднего представления сказал детям, что Санта-Клауса не существует, сообщил телеканал RaiNews24.

Инцидент произошел 29 декабря в римском концертном зале Auditorium после музыкального спектакля. По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: «Вообще-то, Санта-Клауса не существует», передает РИА Новости.

В результате дети расплакались, а родители начали негодовать. Недовольство родителей переросло в массовый протест, который обсуждался в соцсетях. В результате организаторы детского праздника решили уволить руководителя оркестра.