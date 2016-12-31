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Общество

Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз

Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 16 раз, передает ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами.

На станции находятся шесть астронавтов. Вахту несут российские бортинженеры Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американцы Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке.

«Космонавты Роскосмоса и астронавты NASA и ESA, несущие вахту на борту Международной космической станции, встретят Новый год в тот момент времени, когда трасса космической станции будет проходить юго-западнее Новой Зеландии, всего станция 16 раз пересечет часовые пояса, где уже наступил новый год», - рассказали в ЦУПе.

Первый раз космонавты встретят 2017 год на орбите в 15:24 31 декабря 2016 года, в последний - в 14:34 1 января 2017 года. Новый год по московскому времени наступит для МКС над территорией штата Калифорния.

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