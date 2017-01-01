Накануне Нового Года под Псковском на федеральной трассе автомобиль сбил пешехода
В субботу, 31 декабря, около 21:25 на 276 км федеральной трассы Р-23 (М-20) Петербург — Псков — Невель легковой автомобиль сбил пешехода.
Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ, для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 сотрудника спасательной службы. Сведений о состоянии пострадавшего нет.
Также 31 декабря около 16:55 ДТП с участием 2-х легковых автомобилей произошло в Псковском районе на 10-м км автодороги Псков — Печки. Сведений о пострадавших нет.