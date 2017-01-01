В новогоднюю ночь в Пскове сгорел дом

10:25, 01 января 2017, ПАИ

Сегодня, 1 января, около 2:30 в Пскове в районе Овсище на улице Снятной произошёл пожар в частном жилом доме.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ, пожар тушили 15 сотрудников ведомства при помощи 5 единиц техники. Между тем дом выгорел полностью. Седений о пострадвших пока нет.

Ещё два пожара произошли около 4 утра в Пскове и деревне Беседино Шелковской волости Великолукского района. В 4:05 поступило сообщение о возгорании строения в Пскове на Рижском проспекте, а в 4:46 — в деревне Беседино Шелковской волости Великолукского района. В первом случае для ликвидации возгорания привлекались 7 человек и 2 единицы техники, во втором — 6 человек и также 2 единицы техники.