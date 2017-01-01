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В одной из многоэтажек Пскова жильцы встретили Новый Год без теплоснабжения

31 декабря около 17:50 в Пскове в доме №22 по Октябрьскому проспекту произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 76 мм. В результате теплоснабжение было отключено в 5 из 9 подъездах – всего в 30 квартирах, где проживают 90 жильцов.   

Как стало известно Псковскому агентству информации, из-за того, что для устранения последствий аварии требуется замена участка трубы, проходящей через нежилые помещения – магазины и кафе на 1-м этаже – восстановительные работы будут начаты только сегодня, после того, как собственники помещений обеспечат в них доступ.

Кроме того 31 декабря около 14:20 ещё одна коммунальная авария произошла в посёлке Сосновый бор Себежского района на улице Зелёная в доме №21. Там также произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 76 мм из-за коррозии трубы. В результате аварии без теплоснабжения оставался 1 многоквартирный жилой дом на 12 квартир. К 18:50 аварийно-восстановительные работы были завершены, а теплоснабжение – восстановлено.

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