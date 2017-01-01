В Псковской области в ходе празднования Нового Года не произошло грубых нарушений общественного порядка

12:00, 01 января 2017, ПАИ

В Псковской области на охране общественного порядка в ходе празднования Нового Года было задействовано более 300 сотрудников внутренних дел и Росгвардии. Также к обеспечению безопасности граждан были привлечены члены народных дружин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службах регионального УМВД и Псковского отдела Росгвардии, чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в ходе массовых праздничных мероприятий допущено не было.