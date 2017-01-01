В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали

12:22, 01 января 2017, ПАИ

В новогоднюю ночью в Стамбуле в ночном клубе Reina произошёл теракт: вооруженный человек в костюме Санта-Клауса прошёл в клуб и открыл огонь по посетителям. Как передаёт «Интерфакс», в результатет, по последним данным, погибли минимум 39 человек, и ещё не менее 69 получили ранения.

Нападавшему удалось скрыться. Сейчас турецкие правоохранители проводят спецоперацию по его поиску и задержанию.

Среди погибших оказалось 16 иностранцев. По предварительным данным, россиян среди них нет.

Отметим, первоначально сообщалось, что нападавших было двое.