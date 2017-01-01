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В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали
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В Стамбуле произошёл теракт в ночном клубе: 39 человек погибли, 69 пострадали

В новогоднюю ночью в Стамбуле в ночном клубе Reina произошёл теракт: вооруженный человек в костюме Санта-Клауса прошёл в клуб и открыл огонь по посетителям. Как передаёт «Интерфакс», в результатет, по последним данным, погибли минимум 39 человек, и ещё не менее 69 получили ранения. 

Нападавшему удалось скрыться. Сейчас турецкие правоохранители проводят спецоперацию по его поиску и задержанию. 

Среди погибших оказалось 16 иностранцев. По предварительным данным, россиян среди них нет. 

Отметим, первоначально сообщалось, что нападавших было двое. 

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