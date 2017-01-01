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Общество

План новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры Псковской области

На стартовавшие новогодние и рождественские каникулы учреждения культуры Псковской области подготовили большой план мероприятий, сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по культуре. 

БКЗ Псковской областной филармонии

3 января, 17:00
Санкт-Петербургский Театр танца «ИСКУШЕНИЕ»
Шоу под дождём «Признание в любви» - это сборник самых хитовых музыкальных композиций и разностилевых танцевальных номеров из многообразного репертуара театра, включающего как классические партии, так и современные направления с акробатическими трюками. Изюминка шоу - это обрушивающиеся на танцоров потоки воды. 

5 января, 12:00
Музыкальный театр «Петербургская оперетта»
Музыкальная сказка «ЗОЛУШКА». Герои словно сойдут со страниц старой доброй книжки, где все просто и понятно: бедная Золушка и вредная мачеха, Фея-фантазерка и сестры-злюки, романтичный принц и наивный король. Все они живут так, чтобы зрители смеялись и плакали, пели и плясали вместе с ними, и чтобы непременно в финале торжествовали Любовь, Верность и Доброта.

5 января 17:00
Музыкальный театр «Петербургская оперетта»
Оперетта «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ»

7 января 13:00
Симфонического оркестра Псковской филармонии
«МУЛЬТКОНЦЕРТ». На концерте прозвучат лучшие мелодии и песни из любимых мультфильмов в исполнении симфонического оркестра Псковской областной филармонии

7 января, 19:00
Фолк-группа «Мельница»
Большой рождественский концерт. Программа Рождественского концерта, помимо известных хитов группы, включает также материал нового альбома, акустические композиции и редкие песни.

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина

2, 3, 4 января, 11:00, 15:00, фойе
Новогодняя елка. У нарядной, сверкающей ёлки детей встретят Дед Мороз, Снегурочка и любимые сказочные персонажи.

2, 3, 4 января, 11:30, 15:30, большая сцена
Спектакль «Золушка». Это музыкальная постановка с оригинальными песнями и танцами. Наталья Лапина, молодой режиссер из Петербурга, представляет «Золушку» как хулиганскую игровую историю с чудесными превращениями и праздничным финалом! Спектакль для семейного просмотра.

5 января, 18:00, большая сцена
Спектакль «Клинический случай». Это классика жанра, умная, филигранно выстроенная и талантливо написанная пьеса одного из популярнейших современных драматургов Рея Куни. Герой захватывающей истории, врач лондонской клиники Дэвид Мортимер, в преддверии Рождества попадает в фарсовую ситуацию: в решительный момент карьеры, он узнает нечто такое, о чем должен был узнать еще 18 лет назад!

6 января, 18:00, большая сцена.
Спектакль «Развод». Авантюрная комедия, созданная в лучших традициях таких знаменитых фильмов как «Блеф», «Ва-Банк» и «11 Оушенов». Прекрасная игра актеров, увлекательный сюжет на достаточно злободневную тему, отличные декорации и костюмы, одним словом, те, кто купит билеты на спектакль «Операция «Развод"» не пожалеют о потраченном времени и получат удовольствие от этой легкой и динамичной постановки.

7 января, 15:00, фойе
Новогодняя елка

8 янвяря, 11:00, 15:00, фойе
Новогодняя елка

Псковский областной театр кукол

 

2-3 января, 12:00, 14:00, 16:00
4-5 января, 12:00, 14:00
7 января, 12:00
«Новый год с Волшебником Гудвином» — новогоднее представление для детей от 3-х лет. Зрителей ждёт удивительная сказка, полная приключений, неожиданных чудес и праздничного волшебства. После спектакля новогодний хоровод вокруг ёлки, игры и конкурсы со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой. Общая продолжительность новогоднего представления 1 час. 

3-4 января 10:00
Новогодний хоровод. Новогоднее представление для детей от 1,5 до 3-х лет с простым сюжетом и спокойной музыкой отлично подойдет для первого знакомства с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Продолжительность — 35 минут.

Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) 

2-6 января, 14:30-17:00
«Мастерская радости»: мастер-классы по изготовлению рождественских открыток, елочных фонариков и новогодних аппликаций

4-6 января (по мере набора групп)
«Рождественская песнь»: громкие чтения произведения Чарльза Диккенса, посвященного празднику Рождества (из цикла «У книг не бывает каникул»)

4-10 января (по мере набора групп)
«Прикасаясь к чуду»: презентация-феерия по книге Сельмы Лагерлеф «Легенда о рождественской розе» (из цикла «У книг не бывает каникул»)

4-19 января (по мере набора групп)
«Рождественская история»: тематическая беседа о празднике Рождества и Святках   

Псковская областная научнная библиотека

4-15 января по рабочим дням,13:00
Видео-гостиная «Волшебные новогодние сказки» в дни новогодних каникул. 

Военно-исторический музей Псковской области (Остров, Карла Либкнехта, 7а)

3-6, 8 января
Адаптированные экскурсионные программы в период школьных каникул. 

Музей-заповедник «Изборск»

3 января, 13:00
Изборская крепость
Игра-путешествие по Изборской крепости «Новогодний лист открытий» - детская игра, целью которой  является поиск древнего артефакта.

4 января, 13:00 
Старый Изборск, Дом купца Шведова (улица Печорская, 32)
Интерактивная программа для всей семьи «Изборский дом и все, что в нем», мастер-класс по набойке. 

5 января, 12:00, 15:00 
Музей истории города Печоры   
«Зима рассказывает сказку» - новогодние киносеансы.

8 января, 14:00
Усадьба народа сето в д. Сигово
«Зима в королевстве сетомаа» - интерактивная новогодняя программа: сценическое представление по мотивам народных сказок сето, чаепитие.

4-6 января, 10:00 - 16:00
Старый Изборск, Музейная мастерская. Дом купца Шведова, улица Печорская, 32
Мастер-классы «Новогодняя ретро игрушка», «Рождественский венок» - изготовление елочной игрушки с использованием техники декупажа, картонажа.

Псковский областной центр народного творчества

2-3 января, 13:00
Дом ремесел (Псков, Некрасова, 8)
Семинар-практикум по традиционной народной кукле «Синий сарафан» с участием известной кукольницы Ольги Олонцевой из Великого Новгорода.

4-5 января, 12:00 – 16:00
Выставочный зал ПОЦНТ (Псков, Некрасова, 10)
Выставка декоративно-прикладного творчества «Псковская зима» - традиционная ежегодная предрождественская выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества Псковской области. Представлены традиционные псковские ремесла: ткачество, вышивка, лоскут, гобелен, народная и авторская игрушка, народный и современный костюм, различные виды вязания, резьба и роспись по дереву, обработка бересты, плетение из природных материалов, керамика, изделия и украшения из камня, бисера, стекла, металла. 

2-3 января, 12:00 – 16:00
Выставочный зал Дома ремесел ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул. Некрасова, 8, Дом ремесел)
Выставка «Мастера народного творчества Псковской области». На постоянно действующей выставке представлено более 150 экспонатов -  изделий современных народных мастеров, продолжающих работать в традиционных техниках и материалах.

Псковская областная универсальная научная библиотека

5 января, 11:00, 1 этаж
Презентация книг «Рождественские истории»: презентация из цикла встреч для школьников «Шедевры книжной иллюстрации» отдела обслуживания детей и подростков о. с. п. «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» пройдет для учащихся МАОУ «Гуманитарного лицея» (школьный лагерь). В программе - знакомство с творчеством иллюстратора Патрика Линча и произведениями зарубежной классической литературы на тему святок и Рождества. Вход свободный.

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