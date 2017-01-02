Посвятить день дому, где родился и вырос, советует сегодня народный календарь

09:28, 02 января 2017, ПАИ

2 января по народному календарю наступил Игнатьев день, пишет сalend.ru.

В этот день Русская православная церковь чтит память Игнатия Богоносца – так называли Игнатия Антиохийского, жившего в I –II веках и бывшего учеником Иоанна Богослова. Существуют две версии происхождения его прозвища: по одной из них, Иисус брал Игнатия-ребенка на руки; по другой, оно значит, что Игнатий является носителем божественного духа.

На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Предки служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой.

Также эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа — месяца, когда созревают яблоки.

По народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье.