Псковским полицейским пришлось применить оружие для остановки пьяного водителя ВАЗа

20:55, 01 января 2017, ПАИ

31 декабря на 342-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель водитель машины ВАЗ-2105 не подчинился законному требованию сотрудника спецроты ДПС УГИБДД УМВД России по Псковской области об остановке. Вместо этого он попытался скрыться от полицейских. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Инспекторы ГИБДД организовали преследование правонарушителя. Несмотря на неоднократные требования полицейских, водитель «Жигулей» продолжал движение на большой скорости, тем самым представляя угрозу жизни и здоровью других участников движения.

Для остановки транспортного средства в соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» стражам порядка пришлось применить табельное оружие. Автомобиль был остановлен, а ее водитель задержан. Им оказался 22-летний молодой человек. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии опьянения. К тому же, задержанный не имел права управлять машиной. В настоящее время в отношении него составлен административный протокол.