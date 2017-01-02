По случаю Нового года в Пскове полицейские исполнили песню «В лесу родилась ёлочка»

10:58, 02 января 2017, ПАИ

Полицейские побывали в гостях у воспитанников социального приюта для детей и подростков города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

С Новым годом ребят поздравили заместитель начальника полиции УМВД России по городу Пскову Дмитрий Чупранков, начальник отделения ПДН Ирина Зорина и представители общественного совета.

Гости пожелали детям здоровья, успехов в учебе, творческих увлечениях, исполнения всех заветных желаний, тепла и любви окружающих их людей. «Ребята с удовольствием рассказывали стихи и танцевали. Затем вместе со стражами порядка дружно водили хоровод, напевая знакомую всем с детства песенку «В лесу родилась ёлочка», - рассказали в ведомстве.

Поздравление завершилось вручением сладких подарков.