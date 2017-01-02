Псковичей призвали соблюдать пожарную безопасность в бане и сауне

11:33, 02 января 2017, ПАИ

В ГУ МЧС России по Псковской области призвали жителей региона соблюдать пожарную безопасность в бане. Информация размещена на сайте ведомства.

«Традиционным видом досуга в России является отдых в бане или сауне. При этом всегда следует помнить, что печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. Только соблюдение всех мер предосторожности может предостеречь вас от страшной опасности. Многие пожары в банях происходят из-за содержания в ненадлежащем состоянии печей, дымоходов и топки печи. Причиной пожаров часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов», - сказали специалисты.

Основное требование пожарной безопасности: деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными.

Перед растопкой печи обязательно проверяется наличие тяги в дымообразующих каналах. При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи, надо следить за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки, не допускать перекала печи. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

Также псковичам рекомендуют следить за состоянием электропроводки, розеток и выключателей. Проверьте, что электрическая лампочка в бане защищена от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком.

Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи.

«Помните, пожарная безопасность бани целиком и полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за нагревательным оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться построенной своими руками сауной или баней», - добавили в ведомстве и попросили участников и свидетелей несчастного случая, а также тех, кто оказался в непростой ситуации, звонить в службу спасения по телефону 112.