Сотрудники ГИБДД подарили медикам из Островской больницы фликеры

21:11, 01 января 2017, ПАИ

Сегодня, 1 явнаря, сотрудники отдела ГИБДД ОМВД по Островскому району провели профилактическую акцию «Медики за безопасность на дороге» в травмотологическом отделении Островской межрайонной больницы.

Как сообщили Псковскому агентству информаци в пресс-службе регионального управления ГИБДД, травмотологическое отделение было выбрано в связи с тем, что именно сюда направляются все постравшие в ДТП вблизи Острова.

Сотрудники ГИБДД вручили медикам фликеры и поздравили их с наступившим Новым Годом, а также выразили им благодарность за работу.