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Общество

Тысячи горожан встретили Новый год у главной елки Пскова

Тысячи горожан встретили Новый год у главной елки Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

В 1:00 на Октябрьской площади 1 января началась концертная программа с участием ансамбля из Великого Новгорода «Малиновская банда». Псковичи и гости города пришли на праздник семьями и дружескими компаниями, танцевали и подпевали.

Фото с pskovgorod.ru

Завершилась праздничная программа 7-минутным фейерверком.

Фото с pskovgorod.ru

Отметим, по сообщениям УМВД России по Псковской области более 300 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и члены народных дружин были задействованы в новогоднюю ночь при проведении праздничных массовых мероприятий. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Праздничная программа новогодних и рождественских праздников в Пскове насчитывает около 50 мероприятий: в учреждениях культуры (ГКЦ, Доме офицеров, планетарии, библиотеках,) и образования города.

 

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