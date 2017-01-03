На шоу «Тайна белой медведицы» и выставку «Упражнение в прекрасном» приглашают псковичей

09:07, 02 января 2017, ПАИ

В Пскове продолжаются мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в Доме офицеров со 2 по 4 января в 11:00 и 14:00 состоится интерактивное шоу для детей «Тайна белой медведицы».

Также до 4 января в Псковском планетарии (улица Советская, 64А) проходят тематические программы для детей от 5 до 9 лет и их родителей.

Все филиалы Центральной библиотечной системы (ЦБС) Пскова приглашают псковичей 4-6 января на Рождественские чтения. В программе: чтение новой книги, поступившей в библиотеки города, «Кукла рождественской девочки» Юлии Насветовой, выставки-просмотры новых книг, рождественские викторины, мастер-классы «Рождественские чудеса» (изготовление новогодних елочных украшений), беседы о рождественских традициях, приметах, обрядах. Народных забавах, просмотр и обсуждение рождественских мультфильмов.

В те же дни в библиотеке «Родник» (улица Труда, 20) дети от 6 лет смогут посетить мастерскую Деда Мороза, где научатся изготовлению новогодних открыток, игрушек и снежинок.

В Центральной городской библиотеке (ул. Конная, 6) до 10 января работает рождественская выставка художника Л. Момотовой «Упражнение в прекрасном».