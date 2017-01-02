0
15:55
Рождественская распродажа билетов на «Мультконцерт» началась в псковской филармонии
13:58
План новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры Псковской области
20:26
Путину понравился фильм «Викинг»
17:27
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной
12:33
Надпись «Россия начинается здесь» с набережной Пскова попала в клип-флешмоб «Ленинграда» к фильму «Ёлки-5» (ВИДЕО)
13:34
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
12:42
Концертный хор Санкт-Петербурга впервые выступит в Пскове
Еще новости
Культура

Петербургские артисты станцуют под дождем на псковской сцене

3 января в 17:00 в БКЗ Псковской областной филармонии Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит «Шоу под дождем: «Признание в любви». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» — лауреат фестиваля «Лучшие проекты России» (2009, 2010 и 2011 годов). Его новогодние гастроли уже много лет проходят с аншлагами и восторженными отзывами зрителей.

Театр открывал шоу Валентина Юдашкина «Valentinoff день», в котором участвовали звезды российской эстрады, а также «Cirque du Soleil»; был почётным гостем на различных фестивалях, активно принимает участие в благотворительных концертах.

«Шоу под дождём «Признание в любви» - это сборник самых хитовых музыкальных композиций и разностилевых танцевальных номеров из многообразного репертуара театра, включающего как классические партии, так и современные направления с акробатическими трюками, - говорится в анонсе. -  Танцевальные номера театра - это гамма чувств, эмоций и энергетики в сочетании с музыкой и неординарной хореографией.  А изюминка шоу - это обрушивающиеся на танцоров потоки воды. Прямо на сцене под проливным дождем артисты исполняют зажигательные танцы с элементами акробатики.  Зашкаливающие эмоции, бешеная энергия, живой звук, драйв, фантастический свет, чувства, страсть и самые незабываемые признания в любви!»

Руководитель театра, режиссёр и хореограф - Рустам Надыршин.

Добавим, цена билета на представление - от 600 до 1200 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рождественская распродажа билетов на «Мультконцерт» началась в псковской филармонии
02 января 2017
Рождественская распродажа билетов на «Мультконцерт» началась в псковской филармонии
План новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры Псковской области
01 января 2017
План новогодних и рождественских мероприятий учреждений культуры Псковской области
Путину понравился фильм «Викинг»
30 декабря 2016
Путину понравился фильм «Викинг»
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной
30 декабря 2016
В Пскове отменен концерт Марии Распутиной 2
Надпись «Россия начинается здесь» с набережной Пскова попала в клип-флешмоб «Ленинграда» к фильму «Ёлки-5» (ВИДЕО)
30 декабря 2016
Надпись «Россия начинается здесь» с набережной Пскова попала в клип-флешмоб «Ленинграда» к фильму «Ёлки-5» (ВИДЕО) 5
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
29 декабря 2016
Театр «Кукольный формат» представит в Пскове спектакль «Пиковая дама»
Концертный хор Санкт-Петербурга впервые выступит в Пскове
29 декабря 2016
Концертный хор Санкт-Петербурга впервые выступит в Пскове
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»
28 декабря 2016
В Пскове открылась выставка брунчалок и других добрых «друзей детства»

Идет загрузка...