Петербургские артисты станцуют под дождем на псковской сцене

16:29, 02 января 2017, ПАИ

3 января в 17:00 в БКЗ Псковской областной филармонии Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит «Шоу под дождем: «Признание в любви». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филармонии.

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» — лауреат фестиваля «Лучшие проекты России» (2009, 2010 и 2011 годов). Его новогодние гастроли уже много лет проходят с аншлагами и восторженными отзывами зрителей.

Театр открывал шоу Валентина Юдашкина «Valentinoff день», в котором участвовали звезды российской эстрады, а также «Cirque du Soleil»; был почётным гостем на различных фестивалях, активно принимает участие в благотворительных концертах.

«Шоу под дождём «Признание в любви» - это сборник самых хитовых музыкальных композиций и разностилевых танцевальных номеров из многообразного репертуара театра, включающего как классические партии, так и современные направления с акробатическими трюками, - говорится в анонсе. - Танцевальные номера театра - это гамма чувств, эмоций и энергетики в сочетании с музыкой и неординарной хореографией. А изюминка шоу - это обрушивающиеся на танцоров потоки воды. Прямо на сцене под проливным дождем артисты исполняют зажигательные танцы с элементами акробатики. Зашкаливающие эмоции, бешеная энергия, живой звук, драйв, фантастический свет, чувства, страсть и самые незабываемые признания в любви!»

Руководитель театра, режиссёр и хореограф - Рустам Надыршин.

Добавим, цена билета на представление - от 600 до 1200 рублей.