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Культура

Известная кукольница проведет для псковичей семинар-практикум «Синий сарафан»

2-3 января в Псковском областном центре народного творчества состоится семинар-практикум по традиционной народной кукле «Синий сарафан».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре.

Фото с ocntpskov.ru

Занятия проведет известная кукольница Ольга Олонцева из Великого Новгорода, победитель Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая 2015», лауреат Всероссийского фестиваля «Русский костюм на рубеже эпох» в 2016 году.

Все желающие изучить традиционную народную куклу познакомятся с экспедиционными находками Ольги Олонцевой и под руководством известного мастера изготовят куклу в косоклинном сарафане (необходимо иметь синий лён, ткань в мелкий горошек на красном поле, хлопчатобумажную красную косую бейку, лён для каркаса, льняное волокно для волос, набивку) и куклу «Кудельная» (необходимо иметь лён для каркаса, набивку, синий лён, красный ситец с мелким рисунком, цветные атласные ленты 0,5, тесьму «Вьюнок»).

Фото с ocntpskov.ru

Занятия начнутся 2 января в 13:00 в Доме ремесел (улица Некрасова, 8).

Стоимость семинара — 300 рублей. Предварительная запись обязательна по телефонам: 62-23-34 или 8-911-3534569. E-mail: ocnt-pskov@yandex.ru.

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