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Культура

Пушкинский заповедник организовал новогоднюю фольклорную программу

2 января в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» местных жителей и гостей ждут на новогоднюю фольклорную программу «…Рады мы проказам матушки-зимы». Об этом  Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Она уточнила, что фольклорное театрализованное действо в музейном комплексе в деревне Бугрово основано на пушкинском наследии и на местном фольклоре и рассчитано на разновозрастную аудиторию. «Игры, хороводы, катания на качелях и на телеге, в которую впряжена смирная деревенская лошадка, другие деревенские забавы непременно понравятся и детям, и взрослым», - отметила Л. Токарева.

Эти «деревенские гуляния» будут проводить только четыре дня, 2-5 января. Узнать о сеансах для организованных и индивидуальных посетителей и получить другую информацию можно по телефону в музее (8-81146) 2-23-21 или на официальном сайте «Михайловского», где размещена подробная программа новогодних и рождественских событий в Пушкинском заповеднике.

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