Пожарные вчера боролись с огнем на Крестовском шоссе в Пскове и в куньинской деревне Кресты

09:04, 02 января 2017, ПАИ

В 22:12 1 января в Пскове на Крестовском шоссе произошло возгорание в квартире. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении МЧС, на место выезжали 10 пожарных, были задействованы 3 единицы техники.

Кроме того, вчера в 23:45 в деревне Кресты Куньинского района горел жилой дом. С огнем боролись 6 пожарных, использовались 2 единицы техники.

Информация о пострадавших и причины случившегося уточняются.