В Казахстане обрушился многоэтажный дом, погибли 9 человек

09:49, 02 января 2017, ПАИ

В ночь на 2 января в поселке Шахан города Шахтинск Карагандинской области Казахстана обрушился многоэтажный дом, погибли девять человек. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на оперативный штаб при акимате поселка Шахан.

«9 человек погибли, двое находятся в больнице и еще двое под завалами подают признаки жизни, спасатели ведут разбор завалов», - сказал собеседник агентства.

Пострадавшим от обрушения дома будет оказана необходимая помощь, сообщил аким области Нурмухамбет Абдибеков на брифинге в Шахане. «Будет проведена работа с пострадавшими семьями в вопросах оказания материальной помощи, содействия в организации похорон», - сказал он.

Аким рассказал, что жильцы первого-третьего и уцелевших квартир четвертого подъезда эвакуированы. В основном они размещены у родственников.

Предварительная версия ЧП - взрыв котла отопления. Как заявил Н. Абдибеков, будет создана комиссия на республиканском уровне для установления причин данного ЧС. В настоящее время на месте ведется разбор завалов. «Ставится задача добраться до подвала, где располагался котел отопительной системы, который и привел к несчастному случаю. Это требуется в первую очередь для того, чтобы провести соответствующие экспертизы и определить, в результате чего произошел взрыв котла», - сказал он.

По факту ЧП возбуждено уголовного дело по статье 292 часть 3 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек) Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба ДВД Карагандинской области.