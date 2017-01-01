В первый день нового года в Псковской области произошли 34 преступления

10:24, 02 января 2017, ПАИ

1 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 34 преступления, в том числе 7 краж чужого имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 62 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 21 - по городу Пскову.

Полицейским удалось установить 32 лица, подозреваемых в совершении преступлений. 11 из них ранее были судимы, 22 не работают и не имеют постоянного источника дохода.

Сотрудники ГИБДД за сутки выявили 233 нарушения Правил дорожного движения.