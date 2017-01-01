Пьяных водителей ВАЗа, «Ниссана» и мотороллера остановили псковские сотрудники ГИБДД

10:43, 02 января 2017, ПАИ

В Пушкиногорском, Опочецком и Псковском районах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Пушкинских Горах днем 1 января инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-2104. Выяснилось, что им управлял 29-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ведется проверка.

Также в Опочке сотрудники полиции задержали 32-летнего гражданина, который ехал на машине «Ниссан» по улице Калинина.

Еще двое нетрезвых водителей были остановлены в Псковском районе. Один из них двигался на мотороллере. Этот мужчина от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.