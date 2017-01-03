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В новогодние праздники пройдут игры Чемпионата Псковской области по хоккею

В новогодние праздники, с 3 по 8 января, пройдут игры Чемпионата Псковской области по хоккею 2016-2017. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

3 января в 9:45 состоится встреча команд «Аванта-Остров» и «Звезда» (Псков). В 19:45 на лед выйдут  команды «Старт» (Себеж) и «Порхов», в 21:00 - «ЛукиСпорт» (Великие Луки) и  «Бежаницы».

На следующий день запланированы матчи: «Легион» Псков – «Звезда» (Псков), «Сталь» (Псков) – «Невель», «Новоржев» – «Штурм» (Псков). Они пройдут в 9:45, 14:45 и 21:00, соответственно.

5 января в 19:45 сыграют  «Псков» и «Экспресс» (Великие Луки), в 21:00 - «Барсы-2» (Псков) – «ЛукиСпорт» (Великие Луки), 6 января в 8:30 - «Барсы» (Псков) и  «Метеор» (Пыталово), в  9:45 - «Медведи» (Псков) и  «Экспресс» (Великие Луки), в 14:45 - «Аванта-Остров» и «Старт» (Себеж).

7 января ожидаются игры «Евро-Керамика» (Печоры) - «Гдов», «ВДВ-Купол» (Псков) – «Псков», «Бежаницы» – «Новоржев», они состоятся в 14:45, 19:45 и 21:00.

В воскресенье, 8 января, за победу будут бороться псковские «Барсы» и «Звезда» (8:30), «Легион» из Пскова и «Порхов» (9:45), Красный город» и «Старт» из Себежа (14:45), «Аванта-Остров» и «Метеор» из Пыталово(19:45), псковские «Гвардия» и «Сталь» (21:00).

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